Ss 640, auto va a sbattere e prende fuoco. Traffico bloccato

Un’auto ha impattato autonomamente e ha preso fuoco lungo la statale 640 Strada degli Scrittori nel territorio di Favara, in provincia di Agrigento. Le cause di quanto si è verificato sono ancora in corso di accertamento. Intanto, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord all’altezza del chilometro 18,6 nell’Agrigentino. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.