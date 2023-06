Incidente Favara, morti carbonizzati i due anziani a bordo dell’auto che ha preso fuoco

Due persone anziane di Favara (in provincia di Agrigento), sono morte carbonizzate a seguito dell’incidente stradale che si è verificato sulla statale 640, la strada degli Scrittori Agrigento-Caltanissetta all’altezza del bivio per Favara. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, dopo un impatto autonomo, è andata a fuoco. Per entrambi non c’è stato nulla da fare. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Agrigento e Canicattì per le operazioni di spegnimento e i carabinieri che hanno già iniziato le indagini. La strada è temporaneamente chiusa al traffico e la viabilità è gestita dagli operatori di Anas.