Presentata la prima edizione di Expo wild: la fiera dedicata a natura, avventura ed esperienze outdoor

10/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una fiera dedicata alla natura, all’esplorazione e alle attività all’aria aperta: è la prima edizione di Expo Wild, presentata oggi, in attesa dell’apertura dal 10 al 12 aprile 2026 nel polo fieristico SiciliaFiera, a Misterbianco, nel Catanese. Un progetto nato per unire esposizione, cultura, sport e divulgazione. «Una tre giorni pensata per appassionati, famiglie e professionisti – spiegano gli organizzatori Rosario Pollerone e Francesco Basile – con un ricco programma di attività dedicate alla caccia, alla pesca, alla vita all’aria aperta e al contatto diretto con la natura». Tra espositori specializzati, workshop tematici, dimostrazioni pratiche e aree interattive per grandi e piccoli. Molte della quali, ovviamente, all’aria aperta, in collaborazione con il Coni.

«La fiera vuole sfatare preconcetti e mostrare come un cacciatore non getterebbe mai una cicca accesa in un bosco, un pescatore non abbandonerebbe plastica in mare, un campeggiatore autentico non lascerebbe tracce del proprio passaggio», continuano gli organizzatori. Presenti anche il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro; Rosario Alfino, presidente di Expo Mediterraneo; e Davide Bandieramonte, responsabile provinciale Coni. Tutti hanno sottolineato le ricadute dell’evento sul territorio e l’importante dialogo con il mondo sportivo. In particolare con le discipline outdoor e i percorsi educativi rivolti ai più giovani.

Presente anche il senatore Salvo Pogliese e, in video saluto, Antonino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera. Sono intervenuti sul palco anche Antonio Salamanca, presidente del comitato tecnico scientifico; Ruggero Sgroi, che ha illustrato il piano mediatico; e Gaetano Di Muni, direttore Tiro a segno nazionale. Mostrando come la fiera miri a diventare un punto di riferimento regionale e nazionale per tutti gli appassionati del settore.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze