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Expo Wild 2026, i consigli per l’outdoor: trekking, camper e moto, anche insieme al cane

11/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Vivere il tempo libero all’aperto può alzare di molto la qualità della vita». Ne è convinto Ermes Giglio di AutoCaravan, a Siracusa. Tra gli espositori di Expo Wild 2026: la tre giorni negli spazi di Sicilia Fiera, a Misterbianco, nel Catanese, dedicata al mondo outdoor, comprese gite ed escursioni. Ad esempio investendo di un mezzo-alloggio, come camper o caravan, per trasformare un breve fine settimana fuori porta in una vacanza tutto incluso. Cominciando magari dal noleggio. Per gite più brevi, c’è poi la moto: «Un modello Scrambler è adatto ai principianti e per uso misto, dalla passeggiata alla città», consiglia Fabio Mari di Ermes Motors, negozio e assistenza di Scordia, nel Catanese. Senza dimenticare il trekking. Per cui basta, di base, il giusto paio di scarpe. «Con una suola di media rigidità, meglio se a caviglia alta e impermeabili», spiega Lucio Paravizzini, del Calzaturificio Chiaramonte, a Ragusa, specialisti da 60 anni.

Gite in cui è possibile, con qualche accortezza, coinvolgere anche il proprio cane. «Ascoltandolo, per capire quale sia il tipo di nutrimento più adatto a lui: dai prodotti di forte energia all‘alto mantenimento o uno più leggero», spiega Giuseppe Tarallo, di Tarallo petfood, a Carini, nel Palermitano. «Gli essenziali sono: una ciotola pieghevole per l’acqua e snack energetici – consiglia Michele Monteforte, di Hobbyzoo, con vari negozi in Sicilia con tutto l’occorrente per i pet, compresa la farmacia -. Poi una pettorina comoda, con guinzaglio lungo, un kit di primo soccorso, scarpette in neoprene per eventuali terreni dissestati. E non dimentichiamo i sacchetti igienici». Per vivere al meglio un’avventura fuori porta e conservarne il ricordo, Fabrizio Bonanno di Fotoluce, specialisti della fotografia a Catania e Palermo, consiglia: «Metterei nello zaino un binocolo, piccoli e leggero ma efficiente. E poi ci sono i prodotti digitali per bellissimi scatti».

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