Expo Wild 2026, le voci dal primo giorno: lo sport outdoor dal ciclismo al tiro a volo

10/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Il paradosso è che finora non sia mai stata fatta una fiera su questi temi». La natura e le attività che vi si possono svolgere. Dallo sport al tempo libero. Così Francesco Basile, organizzatore insieme a Rosario Pollerone, commenta il successo del primo giorno di Expo Wild 2026. Prima edizione ospitata nei locali di Sicilia Fiera, a Misterbianco, nel Catanese. Di cui, nelle giornate di sabato e domenica, saranno sfruttati anche i vasti spazi esterni con le attività per adulti e bambini. Come quelle organizzate dalla Federazione italiana ciclismo, presente in fiera anche per presentate il progetto Bike Hospitality sul cicloturismo. Poco distante è stato anche allestito un campo per il tiro al volo, tra i protagonisti della fiera. Uno sport che in Sicilia, come spiegano dalla federazione Fitav, registra il più alto numero italiano di risultati sportivi e di tesserati. Che nel weekend potranno assistere all’esibizione di Raniero Testa, alfiere dello sport e recordman mondiale, insieme al gruppo delle Tiratrici italiane. Tra cui Raffaella Sciccone, madrina dell’evento.

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