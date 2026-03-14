Expo della Pubblicità 2026 a Misterbianco: imprese e tecnologie della comunicazione

14/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dal 13 al 15 marzo torna a SiciliaFiera l’Expo della Pubblicità 2026, uno degli appuntamenti di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva e del marketing promozionale nel Sud Italia. La manifestazione, ospitata nel padiglione B del polo fieristico di Misterbianco, riunisce imprenditori e operatori del settore del gadget pubblicitario, del tessile promozionale e delle tecnologie più innovative per la stampa e la comunicazione. L’evento, riservato esclusivamente agli addetti ai lavori, rappresenta ormai un momento consolidato di incontro e confronto per aziende, agenzie e professionisti provenienti non solo dalla Sicilia ma anche da altre regioni del Mezzogiorno e da Malta.

Tra gli espositori presenti Affissione.com. A raccontare l’attività dell’azienda è l’amministratore e direttore commerciale Giuseppe Sciuto: «La nostra è una concessionaria di pubblicità esterna con impianti di grande formato in tutta la Sicilia. Rispetto a una classica concessionaria, però, noi operiamo come una vera e propria media agency: offriamo alle grandi aziende e alle imprese di comunicazione la possibilità di attingere anche agli impianti dei nostri partner». L’azienda conta oggi circa 3.500 facciate pubblicitarie in oltre 200 città siciliane, una rete capillare che la colloca tra le realtà più strutturate nel settore della comunicazione outdoor nel Sud Italia.

All’Expo presente anche Fabbrica Pubblicitaria, guidata dal CEO Rosario Pollerone, che porta in fiera le novità legate al comparto dei display a led. «La nostra azienda opera in diversi ambiti della comunicazione visiva – spiega Pollerone – ma oggi vogliamo presentare soprattutto il lavoro svolto nel mondo dei led e la partnership avviata con Luma Led Display. Dopo anni di test e collaborazione siamo riusciti a ottimizzare i loro prodotti contribuendo direttamente allo sviluppo in fabbrica, fino a creare una soluzione affidabile e di altissima qualità. Da quest’anno siamo i rivenditori per l’Italia dei display Luma».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
Leggi la notizia

Dal 13 al 15 marzo torna a SiciliaFiera l’Expo della Pubblicità 2026, uno degli appuntamenti di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva e del marketing promozionale nel Sud Italia. La manifestazione, ospitata nel padiglione B del polo fieristico di Misterbianco, riunisce imprenditori e operatori del settore del gadget pubblicitario, del tessile promozionale e delle […]

Bidello arrestato nel Catanese: nel pc file pedopornografici e foto di alunne modificate con IA
Leggi la notizia

Dal 13 al 15 marzo torna a SiciliaFiera l’Expo della Pubblicità 2026, uno degli appuntamenti di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva e del marketing promozionale nel Sud Italia. La manifestazione, ospitata nel padiglione B del polo fieristico di Misterbianco, riunisce imprenditori e operatori del settore del gadget pubblicitario, del tessile promozionale e delle […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze