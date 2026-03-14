Dal 13 al 15 marzo torna a SiciliaFiera l’Expo della Pubblicità 2026, uno degli appuntamenti di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva e del marketing promozionale nel Sud Italia. La manifestazione, ospitata nel padiglione B del polo fieristico di Misterbianco, riunisce imprenditori e operatori del settore del gadget pubblicitario, del tessile promozionale e delle tecnologie più innovative per la stampa e la comunicazione. L’evento, riservato esclusivamente agli addetti ai lavori, rappresenta ormai un momento consolidato di incontro e confronto per aziende, agenzie e professionisti provenienti non solo dalla Sicilia ma anche da altre regioni del Mezzogiorno e da Malta.

Tra gli espositori presenti Affissione.com. A raccontare l’attività dell’azienda è l’amministratore e direttore commerciale Giuseppe Sciuto: «La nostra è una concessionaria di pubblicità esterna con impianti di grande formato in tutta la Sicilia. Rispetto a una classica concessionaria, però, noi operiamo come una vera e propria media agency: offriamo alle grandi aziende e alle imprese di comunicazione la possibilità di attingere anche agli impianti dei nostri partner». L’azienda conta oggi circa 3.500 facciate pubblicitarie in oltre 200 città siciliane, una rete capillare che la colloca tra le realtà più strutturate nel settore della comunicazione outdoor nel Sud Italia.

All’Expo presente anche Fabbrica Pubblicitaria, guidata dal CEO Rosario Pollerone, che porta in fiera le novità legate al comparto dei display a led. «La nostra azienda opera in diversi ambiti della comunicazione visiva – spiega Pollerone – ma oggi vogliamo presentare soprattutto il lavoro svolto nel mondo dei led e la partnership avviata con Luma Led Display. Dopo anni di test e collaborazione siamo riusciti a ottimizzare i loro prodotti contribuendo direttamente allo sviluppo in fabbrica, fino a creare una soluzione affidabile e di altissima qualità. Da quest’anno siamo i rivenditori per l’Italia dei display Luma».