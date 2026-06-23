Accertamenti della Guardia di Finanza sulla gestione economica del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, delegati dalla procura, hanno notificato stamattina un ordine di esibizione e acquisizione di documenti, presso la sede dell’ex provincia. In una nota, gli inquirenti rendono noto che l’attività è finalizzata a «effettuare mirati accertamenti in relazione agli aspetti economico gestionali dell’ente».