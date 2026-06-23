La Finanza all’ex provincia di Caltanissetta: chiesti documenti per «accertamenti mirati»

23/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Accertamenti della Guardia di Finanza sulla gestione economica del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, delegati dalla procura, hanno notificato stamattina un ordine di esibizione e acquisizione di documenti, presso la sede dell’ex provincia. In una nota, gli inquirenti rendono noto che l’attività è finalizzata a «effettuare mirati accertamenti in relazione agli aspetti economico gestionali dell’ente».

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