Le ex Officine Ducrot di Palermo continuano la rigenerazione: nuova concessione all’Arci per altri sei anni

01/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Una cittadella della cultura con spazi espostivi, teatrali, musicali e cinematografici. Sono oggi i Cantieri culturali della Zisa di Palermo, nati su un’area industriale dell’Ottocento. Le Officine Ducrot di Palermo provano a imporsi, adesso, come modello innovativo di produzione culturale e rigenerazione urbana. Ad animare il complesso architettonico, ci sono le associazioni e gli enti a cui vengono affidati gli spazi in concessione dal Comune di Palermo. Che ha scelto di continuare il percorso di fruizione con l’Arci.

ex officine ducrot

La storia delle ex Officine Ducrot di Palermo

Nel Novecento, quest’area ospita le famose Officine Ducrot, in cui vengono prodotti mobili in legno, in stile liberty, disegnati da Ernesto Basile. Alcuni di questi pezzi di arredamento sono ancora visionabili a Montecitorio e su alcune navi da crociera. Nel tempo, la zona si espande poi ulteriormente, fino a ospitare anche l’Aeronautica Sicula per la produzione, appunto, di aerei.

Nel 1939, la società Caproni-Ducrot decide, però, di spostarsi a Genova e l’area industriale palermitana cade in declino. Fino a diventare uno spazio per le costruzioni residenziali negli anni ’70. Nel 1995 il Comune di Palermo decide di acquistare l’area, dando inizio a una lenta, ma progressiva trasformazione. Col tempo, sono stati ristrutturati diversi spazi per ospitare eventi culturali.

Assegnazione del Padiglione 13A all’Arci

Tra le varie aree affidate in concessione dal Comune c’è anche il padiglione 13A, affidato all’Arci a dicembre del 2016. Scelta rinnovata nei giorni scorsi. Nel mese di dicembre del 2023, infatti, l’associazione Arci aveva manifestato la volontà di voler continuare a gestire lo spazio. Richiesta che è stata accordata dall’amministrazione comunale per altri sei anni. I requisiti sono stati valutati dall’assessorato alla Cultura comunale, dal Patrimonio e dall’ufficio del Centro Storico, che hanno dato il loro nullaosta per il rinnovo della concessione.

Ha espresso parere favorevole anche la Soprintendenza dei Beni Culturali di Palermo, purché siano rispettate le caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile, sia assicurata la conservazione del bene e sia garantita la fruizione pubblica in forma permanente. La Commissione tecnica di valutazione dell’area del Patrimonio ha ritenuto congruo per l’immobile un canone annuo di 3.380 euro. Ma, essendo l’Arci un’associazione senza scopo di lucro, può usufruire dello sconto del 40 per cento previsto dal Regolamento relativo alla gestione dei beni immobili di proprietà comunale. Pertanto, il canone annuo ammonterà a 1.352,00 euro.

Gli spazi dei Cantieri culturali della Zisa

Le ex Officine Ducrot ospitano oggi istituzioni come il Goethe-Institut, l’Istituto Gramsci Siciliano, la sede palermitana della Scuola Nazionale di Cinema e il cinema De Seta. Dal 2012, è presente anche l’area Zac (Zona Arti Contemporanee), concepita non come un museo tradizionale, ma come un luogo aperto alla sperimentazione, in continua definizione. Negli anni sono arrivati qui artisti internazionali, per esporre le proprie produzioni artistiche. Presente anche l’Accademia delle Belle Arti dell’Università di Palermo, nel cui spazio sono realizzati del laboratori per attività di studio o di esposizione. Qui si tengono, inoltre, corsi di scultura, pittura, scenografia, progettazione della moda, design grafico, multimediali e progettazione dei sistemi espositivi e museali.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
Leggi la notizia

Una cittadella della cultura con spazi espostivi, teatrali, musicali e cinematografici. Sono oggi i Cantieri culturali della Zisa di Palermo, nati su un’area industriale dell’Ottocento. Le Officine Ducrot di Palermo provano a imporsi, adesso, come modello innovativo di produzione culturale e rigenerazione urbana. Ad animare il complesso architettonico, ci sono le associazioni e gli enti […]

La preoccupazione per Manlio bellicapelli Messina: te lo dico io il prossimo governatore della Sicilia
Leggi la notizia

Una cittadella della cultura con spazi espostivi, teatrali, musicali e cinematografici. Sono oggi i Cantieri culturali della Zisa di Palermo, nati su un’area industriale dell’Ottocento. Le Officine Ducrot di Palermo provano a imporsi, adesso, come modello innovativo di produzione culturale e rigenerazione urbana. Ad animare il complesso architettonico, ci sono le associazioni e gli enti […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
di

Una bella settimana, da lunedì 3 novembre 2025, piena di tanti aspetti: con l’altrettanto ricco oroscopo della nostra rubrica astrologica. Una magica luna dà grande attenzione ai segni di Fuoco: Leone, Ariete e Sagittario. E nuova apertura agli Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che sperimentano nuove possibilità nel lavoro e nell’amore. Più sotto […]

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]