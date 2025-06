Evento UniPa e Iris: supporto psicologico per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie

Una giornata importante dedicata al supporto psicologico per pazienti con malattie rare e le loro famiglie è stata organizzata dall’associazione siciliana IRIS, con il cofinanziamento della Regione Siciliana – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e del lavoro – il supporto dei Centri di Riferimento Malattie Rare siciliani e il contributo delle associazioni di pazienti della rete siciliana associazioni di malattie rare, Aismme aps e della Federazione Italiana Malattie Rare Uniamo e del Dipartimento Promise università degli studi di Palermo. La diagnosi di malattia rara, infatti, provoca una crisi che influenza la vita del paziente e della famiglia. È fondamentale fornire supporto psicologico durante tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi alla gestione della vita quotidiana. L’evento sarà un momento importante per discutere le sfide e le opportunità per i pazienti con malattie rare e le loro famiglie, e per promuovere il supporto psicologico come elemento fondamentale per la loro qualità di vita.

PROGRAMMA