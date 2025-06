Evaso dai domiciliari tenta il furto di un’auto. Denunciato 51enne catanese

Furto aggravato su autovettura ed evasione: sono questi i reati di cui dovrà rispondere un 51enne catanese, denunciato dai carabinieri di Catania e già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante un servizio di perlustrazione notturna in via Fornaciai, i carabinieri sono stati allertati dal suono dell’antifurto di un’auto parcheggiata lungo la strada, per cui si sono subito messi alla ricerca del veicolo da cui proveniva l’allarme e sono riusciti a localizzarlo in sosta. Accanto all’auto, non è sfuggita l’ombra di un uomo che, con movimenti guardinghi, cercava di nascondersi tra le vetture parcheggiate nel tentativo di passare inosservato, ma l’uomo è stato bloccato prima che potesse allontanarsi.

Sottoposto all’ispezione il veicolo ha rivelato che il vetro deflettore posteriore sinistro era stato infranto, chiaro segnale di un tentativo di furto. Gli ulteriori accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso ai carabinieri, inoltre, di accertare che il soggetto, era sottoposto agli arresti domiciliari ma si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione, rendendosi di fatto evaso. L’uomo è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria.