Mascalucia, evade per andare a mangiare un panino al fast food

Un 29enne di Mascalucia (in provincia di Catania) è evaso dagli arresti domiciliari per andare al fast food. A motivare il gesto con il desiderio di mangiare un panino è stato lo stesso uomo. Quando i militari sono arrivati a casa sua per un controllo, è stata la moglie a chiamarlo per convincerlo a rientrare a casa. Dall’altro lato del telefono, il 29enne ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di rientrare. In un secondo momento, dopo avere saputo che i carabinieri lo avevano cercato nella sua abitazione, l’uomo si è presentato in caserma. Per lui, ancora una volta, sono scattati gli arresti domiciliari.