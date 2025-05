Evade dai domiciliari per vivere in strada con i clochard: arrestato 56enne a Catania

Ha preferito la vita in strada piuttosto che continuare a convivere con la compagna. Protagonista della vicenda un uomo di 56 anni, originario di Biancavilla, che nei giorni scorsi ha lasciato la propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari, per trasferirsi a Catania, tra i senzatetto di piazza Verga.

L’allontanamento è avvenuto dopo un’accesa discussione con la convivente. L’uomo ha quindi deciso di abbandonare la casa e rifugiarsi in città, vivendo per alcuni giorni accanto ad altri clochard. A scoprire la sua presenza in piazza sono stati i carabinieri, che lo hanno arrestato per evasione. Davanti ai militari, il 56enne ha ammesso di avere volontariamente lasciato i domiciliari, spiegando di preferire la strada alla convivenza con la donna. Una giustificazione che non gli ha evitato il nuovo arresto e il ripristino della misura cautelare, con l’obbligo di fare ritorno nella sua abitazione di Biancavilla.