Evade dai domiciliari, picchia la compagna e si nasconde nell’armadio: arrestato a Catania

Un uomo di 39 anni, già noto per diversi precedenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari e avere aggredito la compagna. Il 39enne avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione di via Capo Passero, dove stava scontando una pena per reati legati agli stupefacenti.

Evade dai domiciliari e picchia la compagna: l’intervento della polizia

La vicenda si è consumata durante la notte, quando una chiamata al 112 ha segnalato un’aggressione in corso. Gli agenti sono intervenuti trovando l’uomo nell’abitazione della compagna, dove l’avrebbe picchiata davanti ai figli minorenni, tirandole i capelli e schiaffeggiandola più volte.

Alla vista dei poliziotti, il 39enne ha tentato di nascondersi dentro un armadio, ma è stato individuato e bloccato. Considerati i suoi precedenti e altre evasioni già accertate, è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. La donna ha raccontato che non si trattava del primo episodio e ha presentato querela, indicando anche una lunga storia di gelosia e violenza domestica. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per ulteriori provvedimenti cautelari.

