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Catania, evade dai domiciliari per portare il cane a spasso

12/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un pregiudicato catanese di 52 anni è evaso dagli arresti domiciliari per concedersi una passeggiata in compagnia del suo cane. L’uomo è stato individuato dagli agenti della polizia nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Ai domiciliari ma passeggia con il cane

Nello specifico, i poliziotti della squadra mobile della questura di Catania stavano effettuando un’attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa. Quando, nei pressi di via Magrì, hanno notato l’uomo che, per i suoi precedenti, è stato immediatamente riconosciuto. Il 52enne, anziché trovarsi in casa dove era sottoposto agli arresti domiciliari, si trovava a spasso con il cane. Nonostante il provvedimento restrittivo disposto nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria.

La droga nascosta in casa

I poliziotti hanno effettuato una serie di controlli nella sua abitazione, al cui interno è stato trovato circa mezzo chilo di marijuana, suddivisa in diverse confezioni. La droga è stata rinvenuta in parte all’interno di un vecchio frigorifero non funzionante e in parte in un’intercapedine ricavata sopra a un pensile della cucina. Oltre alla sostanza stupefacente è stato sequestrato materiale per la pesatura e il confezionamento sottovuoto della droga.

L’arresto

Il pregiudicato, invece, è stato arrestato per evasione e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come disposto dal pubblico ministero di turno presso il tribunale di Catania, il 52enne è stato portato nelle camere di sicurezza della questura. Lì resta in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

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