Catania, un pensionato morto annegato alla Plaia

Un pensionato di 72 anni è morto annegato mentre faceva il bagno nel tratto di mare antistante la spiaggia libera numero 1 della Plaia di Catania. Il medico del 118 intervenuto ha accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali: l’uomo era entrato in acqua dopo avere consumato un pasto. Per gli accertamenti del caso procede la guardia costiera di Catania.