L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]
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Gela, vende alcolici a una minorenne: denunciata titolare di un locale
La titolare di un locale di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata denunciata perché ha venduto alcolici a una minorenne, una ragazzina di dodici anni. L’adolescente è stata poi trasportata all’ospedale gelese Vittorio Emanuele, in condizioni di ubriachezza. I poliziotti del commissariato di Gela sono risaliti all’attività commerciale che ha venduto gli alcolici alla minorenne. Su proposta della questura di Caltanissetta, gli uffici del Comune di Gela hanno sospeso all’attività, per un mese, la licenza di somministrazione di alimenti e bevande.