Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Gela, vende alcolici a una minorenne: denunciata titolare di un locale

12/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La titolare di un locale di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata denunciata perché ha venduto alcolici a una minorenne, una ragazzina di dodici anni. L’adolescente è stata poi trasportata all’ospedale gelese Vittorio Emanuele, in condizioni di ubriachezza. I poliziotti del commissariato di Gela sono risaliti all’attività commerciale che ha venduto gli alcolici alla minorenne. Su proposta della questura di Caltanissetta, gli uffici del Comune di Gela hanno sospeso all’attività, per un mese, la licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze