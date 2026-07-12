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La titolare di un locale di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata denunciata perché ha venduto alcolici a una minorenne, una ragazzina di dodici anni. L’adolescente è stata poi trasportata all’ospedale gelese Vittorio Emanuele, in condizioni di ubriachezza. I poliziotti del commissariato di Gela sono risaliti all’attività commerciale che ha venduto gli alcolici alla minorenne. Su proposta della questura di Caltanissetta, gli uffici del Comune di Gela hanno sospeso all’attività, per un mese, la licenza di somministrazione di alimenti e bevande.