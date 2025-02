Catania, evade in bicicletta per rubare dentro le auto parcheggiate: riarrestato

È evaso dalla casa in cui si trovava agli arresti domiciliari e, salito in sella alla sua bici, ha rubato all’interno di due auto parcheggiate. Sono stati gli agenti della polizia a fermare il 54enne nella zona di via Santa Sofia a Catania con la refurtiva. L’uomo, già noto per i suoi numerosi precedenti reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, ha preso di mira le due macchine, le ha scassinate e ha portato via diversi oggetti e un borsone.

A segnalare il furto al numero unico d’emergenza è stata una delle vittime che ha raccontato di avere subito il furto dello zaino, dopo avere trovato la serratura della macchina forzata. Così sono scattate le ricerche: non lontano, i poliziotti hanno notato un uomo in sella a una bicicletta con due zaini sulle spalle, di cui uno perfettamente corrispondente alla descrizione fornita poco prima al telefono dalla vittima del furto.

Fermato e sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso anche di diversi attrezzi utilizzati per scassinare le serrature (un coltello, una chiave inglese e un cacciavite). Dagli accertamenti successivi è stato accertato che il 54enne era già sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo una condanna per estorsione. Per la necessità di sottoporsi ad alcune cure in ospedale, però, l’uomo ha il permesso di uscire di casa in alcune fasce orarie.

Fatto salire a bordo dell’auto della polizia, il 54enne avrebbe cominciato a scalciare e a dare pugni allo sportello, danneggiando la maniglia interna. Ai poliziotti avrebbe rivolto delle minacce, mentre un agente lo avrebbe colpito causandogli un trauma toracico. Nel frattempo, i poliziotti hanno notato che un’auto in sosta, poco distante da quella forzata, aveva il finestrino rotto. Contattato il proprietario, è stato possibile constatare l’ammanco di alcuni oggetti trovati nello zaino del 54enne. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato arrestato ed è tornato ai domiciliari.