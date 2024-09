Evade dai domiciliari a Catania: «Volevo prendere una boccata d’aria»

Un uomo di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania perché ritenuto responsabile di evasione. I militari non lo hanno trovato in casa quando sono andati a controllare il rispetto della detenzione domiciliare nella sua abitazione in via Villascabrosa, nel quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo.

Ai carabinieri, nemmeno la moglie è riuscita a dare notizie su dove si trovasse il marito. Avviate le ricerche nella zona, l’uomo è stato rintracciato vicino casa al termine di una passeggiata. Di fronte ai militari, il 69enne ha provato ad addurre diverse giustificazioni – tra cui anche le difficoltà di mettersi in contatto con il proprio medico per un presunto trasferimento dell’ambulatorio – ma poi ha confessato di non essere stato in grado di frenare la propria voglia di prendere «una boccata d’aria».