Soprattutto vino dell’Etna, ma non solo. Tra le novità di Etna Wine Forum 2025, la quarta edizione, dal 10 al 13 ottobre a Biancavilla, nel Catanese, ci saranno lo show cooking con lo chef stellato Pino Cuttaia del ristorante La Madia di Licata, e la presenza del giornalista americano Robert Camuto, firma autorevole di Wine Spectator, con il suo libro Altrove al Sud. Una manifestazione che si rinnova, dunque, quella dedicata al patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest dell’Etna, un areale dalle condizioni pedo-climatiche uniche, e che si svolgerà a Villa delle Favare, a Biancavilla. Tre giorni in cui si alterneranno masterclass, talk, convegni, approfondimenti, degustazioni e show cooking. Con protagoniste le cantine siciliane del Sud Ovest, e non solo, dai loro banchi di assaggio.

«L’Etna Wine Forum è più di una rassegna – commenta il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno – è la celebrazione della nostra identità, della passione dei produttori e della qualità straordinaria che il nostro territorio sa esprimere. A Biancavilla – continua il sindaco – il vino raggiunge livelli di eccellenza e, insieme a olio, fichidindia, arance e olive, racconta un’agricoltura autentica e sostenibile. Con i percorsi enogastronomici attorno al vino, offriamo un’esperienza che unisce gusto, cultura e territorio, valorizzando le nostre tradizioni e promuovendo una nuova forma di turismo esperienziale».

Con uno sguardo aperto oltre i confini geografici, ad esempio con le masterclass sui vini del Consorzio del Cirò e del Val di Noto e il seminario-degustazione che metterà a confronto il Timorasso e il Carricante, a cura di Daniela Scrobogna, degustatrice e responsabile del Comitato scientifico di Fondazione Italiana Sommelier, insieme al produttore Walter Massa. «L’Etna Wine Forum si è ormai affermato e consolidato come uno degli appuntamenti del mondo del vino – commenta Paolo Di Caro, presidente della Fondazione Italiana Sommelier – Biancavilla, ribattezzata la terza porta dell’Etna, si trasforma in un palcoscenico dove alle novità della produzione vinicola si affianca il racconto del territorio e dei suoi protagonisti».

Il programma di Etna Wine Forum 2025

Venerdì 10 ottobre

Ore 10: La cultura del vino e il racconto del territorio. Riservato a docenti e studenti delle scuole del territorio. Interverranno: Antonio Bonanno, Sindaco di Biancavilla, Valentina Russo, Assessore, Giuseppe Maria Sassano, Vice-Presidente iFORM Confimpresaitalia.

Ore 16: 1300 sfumature di Etna: il censimento delle etichette vulcaniche e il ruolo dei vigneti “reliquia”. Convegno e degustazione a cura di Nicola Purrello, Direttore Etna Urban Winery e Presidente Urban Vineyards Association.

Ore 17.30: Tendente ad Infinito. Da nord a sud, i grandi vini bianchi e la verticalità, a confronto, del Timorasso e del Carricante. Con Daniela Scrobogna, degustatrice e responsabile del Comitato scientifico di Fondazione Italiana Sommelier, Walter Massa, produttore, Ivo Basile, responsabile comunicazione Tasca d’Almerita.

Ore 19.30: Dalla tavola al bicchiere: le ricette e gli abbinamenti con gli chef per una cucina stagionale e amante del territorio. Modera Ruggero Sardo. Show cooking a cura di Pino Cuttaia, del Ristorante 2 Stelle Michelin La Madia, di Licata.

A seguire in area Spettacoli: Concerto tribute band “Bagliori”.

Corner cocktail e Sigari&Distillati.

Sabato 11 ottobre

Ore 10: Seminario riservato alle Aziende produttrici a cura di A.R.S., centro di formazione professionale.

Ore 16: Oli estremi. La produzione dell’olio, dal sud ovest dell’Etna alle nuove frontiere olivicole. Seminario con degustazione a cura di Associazione Italiana Sommelier dell’Olio. Interverranno: Mimma Coppola, Docente dell’Olio, Sergio Pappalardo, Produttore e Docente dell’Olio, Valentina Ventura, Produttrice.

Ore 18 : Gli enologi e le sfide globali. Dal terroir ai cambiamenti climatici, viaggio da Nord a Sud. Seminario/degustazione con aziende del territorio e “intrusi”. Con Daniela Scrobogna, Federico Curtaz.

Ore 20: Dalla tavola al bicchiere/2: le ricette e gli abbinamenti con gli chef per una cucina stagionale e amante del territorio. Modera Claudia D’Amico. Show cooking a cura di Valeria Raciti, vincitrice di Masterchef Italia 8, già Chef del Ristorante “Alloro”, di Acireale.

A seguire in area Spettacoli: Concerto “Impronta Blues”. Il blues del Versante.

Corner cocktail e Sigari&Distillati.

Domenica 12 ottobre

Ore 9.30: Le istituzioni e il futuro del vino e delle produzioni di qualità. Interverranno i rappresentanti istituzionali degli enti patrocinatori.

dalle 10 alle 17: Banchi di assaggio delle aziende di vino e dei produttori del territorio.

In parallelo:

Ore 11: presentazione del libro “Altrove a Sud”, di Robert Camuto, giornalista di Wine Spectator.

Ore 13: Masterclass con i vini del Consorzio del Cirò. Conduce Francesco Pensovecchio, direttore di Wine in Sicily.

Ore 15: Masterclass con i vini del Consorzio della Val di Noto. Conduce Francesco Pensovecchio, direttore di Wine in Sicily.

In area Spettacoli: Conduzione a cura di Claudia D’Amico.

Ore 11: Concerto “Valentina Niciforo Group” – Ore 18,30: Concerto Hotshot.