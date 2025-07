Volo in elicottero sull’Etna: come scoprire dall’alto il vulcano attivo più alto d’Europa

Un posto in prima fila per vivere lo spettacolo della natura. È l’esperienza di un volo in elicottero sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, meta di appassionati e turisti. Un modo diverso per fare esperienza della montagna etnea, adatto sia a chi cerca un momento esclusivo, sia a chi l’Etna la conosce già. Ma, di certo, non così. «È come immergersi in una cartina geografica tridimensionale – racconta Claudio Fazio, guida e fondatore di EtnaWay – Dall’alto, si riescono a capire pienamente le evoluzioni che, da terra, durante un trekking, la guida può spiegarti, ma non riesci a immaginare così bene».

Cosa aspettarsi e come scegliere un volo in elicottero sull’Etna

Dalle colate laviche alla straordinaria varietà di panorami che il vulcano offre, fino ai crateri dell’area sommitale, passando per il deserto di lava della Valle del Bove. Con un tour in elicottero si vola oltre i 3700 metri sul livello del mare, con una visione esclusiva dell’Etna. Ma come scegliere il tour più adatto? Tenendo in mente un dettaglio fondamentale: tra le nuvole, non è la quantità di tempo a essere importante, ma la possibilità di catturare i dettagli. «Per questo è utile chiedere quanti sorvoli sono inclusi nel pacchetto – consiglia Claudio Fazio – EtnaWay ne offre ben tre, per permettere di ammirare questo spettacolo naturale straordinario da diverse angolazioni». Altra informazione per orientarsi è di certo la sicurezza dei mezzi: preferendo elicotteri veloci e tecnologicamente all’avanguardia. «Noi abbiamo scelto di affidarci solo a mezzi Airbus H130, nuovissimi e sicuri». Infine, ecco una chicca: «Consiglio di indossare un abbigliamento scuro, perché quello chiaro riflette sul vetro dei finestrini e rovina le foto». Parola di esperto.

I consigli per un’esperienza completa

Non solo Etna. Con il tour in elicottero è possibile programmare un’esperienza su misura, aumentando il raggio d’azione: verso Taormina, sorvolando il Teatro Greco e passando per Castelmola e l’Isola Bella, fino alle Gole dell’Alcantara. Oppure fino alle Isole Eolie, Vulcano, Lipari e Stromboli, per una panoramica vulcanica completa. Ma si può anche decidere di tornare con i piedi per terra e affiancare al giro in elicottero un trekking più o meno impegnativo: per vedere da un’altra prospettiva quello che si è ammirato dall’alto, con maggiore consapevolezza. E se, invece, le emozioni ad alta quota sembrano già sufficienti, ci si può sempre rilassare con una degustazione di prodotti tipici: dal rinomato miele etneo al pistacchio, passando per i liquori prodotti in montagna, oppure con un bel pranzo con prodotti tipici siciliani e una degustazione di vini dell’Etna.