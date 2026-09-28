Foto di aeroporto di Catania su Facebook

L’aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 23:59 di oggi, lunedì 28 settembre. L’annuncio è della Sac, società che gestisce lo scalo Vincenzo Bellini, che ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente al settore C1 e la chiusura del settore B3. Si tratta del terzo giorno di stop alle attività per l’aeroporto di Fontanarossa dovuto alla cenere dell’Etna nell’atmosfera e alla direzione dei venti che portano la nube verso sud, proprio nell’area del Vincenzo Bellini.