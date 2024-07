Etna: escursionista soccorso a quota 3250 metri. Distorsione ginocchio dopo perdita equilibrio

Soccorso un escursionista rimasto infortunato presso il cratere Bocca nuova, sull’Etna. I finanzieri della stazione del Soccorso alpino di Nicolosi hanno eseguito ieri pomeriggio l’intervento insieme ai tecnici della stazione Etna nord del Soccorso alpino e speleologico siciliano in favore del turista marchigiano in difficoltà. Si trovava insieme a un gruppo di persone, in prossimità del cratere a quota 3250 metri, in territorio di Bronte, percorrendo il sentiero di base, quando ha perso l’equilibrio, cadendo a terra, infortunandosi in maniera tale da non riuscire a proseguire.

I soccorritori hanno raggiunto il malcapitato con una sospetta distorsione del ginocchio sinistro e, dopo avere immobilizzato l’arto, l’hanno trasportato con una barella fino al mezzo fuoristrada parcheggiato sulla strada sterrata a circa 30 minuti di cammino dal luogo dell’incidente. Il turista è stato successivamente condotto a Piano Provenzana dove ad attenderli vi era il personale del 118 che ha disposto il trasferimento all’ospedale di Taormina.