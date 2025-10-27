Foto di Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano - CNSAS

Soccorsi due uomini sull’Etna. Un complesso intervento quello portato avanti dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme alla Guardia di finanza, si è protratto fino all’alba per salvare due uomini gravemente feriti sul versante sud-est. Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, quando la centrale operativa del 118 di Catania ha richiesto l’intervento in una zona estremamente impervia, a nord di Monte Calanna, nella parte alta della Valle di San Giacomo.

Un uomo, recatosi a raccogliere castagne, era precipitato per diversi metri, riportando un grave trauma a una gamba. Poco dopo le 17.10, un vigile del fuoco, calato con un elicottero per prestare soccorso, è precipitato a sua volta, procurandosi gravi ferite multiple.

Sull’Etna soccorsi resi difficili dal forte vento

Le squadre del Cnsas e delle Fiamme gialle hanno imbarellato i due feriti e avviato un trasporto a piedi, lungo un pendio ripido e pieno di vegetazione. In piena notte è stato tentato un recupero con l’elicottero della Marina militare di Maristaeli, dotato di visori notturni (Nvg), ma il forte vento ha reso impossibile l’operazione. Solo all’alba, con il primo chiarore, gli elicotteri della Marina militare e dei vigili del fuoco sono riusciti, con diverse rotazioni, a recuperare i soccorritori e i feriti, trasportandoli all’ospedale Cannizzaro di Catania.