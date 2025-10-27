Foto di Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano - CNSAS

Etna: soccorsi uomo che raccoglieva castagne e vigile del fuoco che si era calato per aiutarlo

27/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Soccorsi due uomini sull’Etna. Un complesso intervento quello portato avanti dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme alla Guardia di finanza, si è protratto fino all’alba per salvare due uomini gravemente feriti sul versante sud-est. Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, quando la centrale operativa del 118 di Catania ha richiesto l’intervento in una zona estremamente impervia, a nord di Monte Calanna, nella parte alta della Valle di San Giacomo.

Un uomo, recatosi a raccogliere castagne, era precipitato per diversi metri, riportando un grave trauma a una gamba. Poco dopo le 17.10, un vigile del fuoco, calato con un elicottero per prestare soccorso, è precipitato a sua volta, procurandosi gravi ferite multiple.

Sull’Etna soccorsi resi difficili dal forte vento

Le squadre del Cnsas e delle Fiamme gialle hanno imbarellato i due feriti e avviato un trasporto a piedi, lungo un pendio ripido e pieno di vegetazione. In piena notte è stato tentato un recupero con l’elicottero della Marina militare di Maristaeli, dotato di visori notturni (Nvg), ma il forte vento ha reso impossibile l’operazione. Solo all’alba, con il primo chiarore, gli elicotteri della Marina militare e dei vigili del fuoco sono riusciti, con diverse rotazioni, a recuperare i soccorritori e i feriti, trasportandoli all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
Leggi la notizia

Soccorsi due uomini sull’Etna. Un complesso intervento quello portato avanti dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme alla Guardia di finanza, si è protratto fino all’alba per salvare due uomini gravemente feriti sul versante sud-est. Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, quando la centrale operativa del 118 di Catania ha […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]