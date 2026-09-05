Marina di Ragusa, incidente autonomo e una persona ferita

Foto di vigili del fuoco

Incidente stradale autonomo, nella tarda serata di oggi, in prossimità del resort Silva Suri, nel territorio di Marina di Ragusa. Una macchina, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Il conducente è stato affidato alle cure del 118, dopo essere stato aiutato a uscire dall’auto da un capo squadra dei vigili del fuoco libero dal servizio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di competenza.