Foto di vigili del fuoco

Marina di Ragusa, incidente autonomo e una persona ferita

05/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale autonomo, nella tarda serata di oggi, in prossimità del resort Silva Suri, nel territorio di Marina di Ragusa. Una macchina, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Il conducente è stato affidato alle cure del 118, dopo essere stato aiutato a uscire dall’auto da un capo squadra dei vigili del fuoco libero dal servizio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di competenza.

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