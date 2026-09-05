Non si arresta la morsa degli incendi in Sicilia. Anche oggi vigili del fuoco, forestali e volontari della Protezione civile regionale sono stati impegnati in una lunga serie di interventi per fronteggiare diversi roghi di vegetazione. I fronti più critici si sono concentrati nel Catanese, ma le fiamme hanno interessato anche le province di Trapani, Caltanissetta e Ragusa.

Roghi nel Catanese

La provincia di Catania è stata quella maggiormente interessata dagli incendi nel corso del pomeriggio. A Belpasso, un rogo di sterpaglie divampato in via Tintamagna ha destato particolare preoccupazione per la vicinanza alla fabbrica Condorelli, rendendo necessario l’intervento delle squadre antincendio. Altri incendi di vegetazione sono stati segnalati nel territorio di Caltagirone, in contrada Molone e in via Antonio Barbara, mentre a Calatabiano, in contrada Serramanco, le squadre sono state impegnate per fronteggiare un altro fronte di fuoco. A Viagrande, in via Muri Antichi, l’intervento delle squadre antincendio ha invece consentito di domare le fiamme.

Fiamme anche nel Trapanese, nel Nisseno e nel Ragusano

Situazione complessa anche nella Sicilia occidentale. Nella frazione di Fulgatore, nel territorio di Trapani, sono state impegnate diverse squadre per proteggere le abitazioni minacciate dall’incendio. Un altro fronte ha interessato Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Fiamme infine anche nel Ragusano, dove un incendio è divampato lungo la strada provinciale tra Acate e Vittoria, aggiungendo un altro intervento alla lunga giornata di lavoro delle squadre impegnate nella lotta ai roghi.