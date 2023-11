Etna, un escursionista è morto per un malore

Nel tardo pomeriggio di ieri sul versante nord dell’Etna, nei pressi del rifugio Timparossa – nel territorio del Comune di Linguaglossa – è morto un escursionista di 67 anni originario di Aci Castello, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano dopo una segnalazione della centrale operativa dei sanitari del 118, assieme ai militari della guardia di finanza.

Sono stati usati diversi mezzi fuoristrada per raggiungere l’uomo sul sentiero che dal rifugio Timparossa porta al Monte Nero, nei pressi della caratteristica zona della faggeta. Una volta arrivati sul posto però non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, probabilmente per problemi cardiocircolatori. Così la salma è stata trasportata con la barella sulla strada Mareneve per essere consegnata ai familiari.