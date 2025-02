Etna, intensa attività esplosiva dal cratere di sud-est. Chiusi alcuni settori aerei

Foto INGV Vulcani su Facebook

Una intensa attività esplosiva è in corso dal cratere di sud-est dell’Etna. Lo fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania-osservatorio etneo. Il fenomeno è osservato da personale dell’Ingv sul campo e dalle immagini delle telecamere termiche di sorveglianza del vulcano. «In seguito alle attività vulcaniche di questa mattina – comunica la Sac, società aeroporto Catania – mercoledì 12 febbraio, è stata disposta la chiusura dei settori aerei presenti a Nord Est e ad Est del vulcano. Nessuna restrizione al momento per il numero dei movimenti da e per lo scalo di Catania. Si consiglia comunque ai passeggeri di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto».