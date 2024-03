Disavventura sull’Etna: ragazzino in gita scolastica soccorso dopo una caduta

Foto di Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano - CNSAS

Disavventura durante una gita scolastica sull’Etna. Un ragazzino è stato soccorso dopo una caduta avvenuta nei pressi del Rifugio Manfrè, sul versante sud dell’Etna, in territorio di Belpasso, nel Catanese.

Mentre sul posto stava iniziando una forte nevicata e le condizioni meteo stavano peggiorando, agenti della Guardia di Finanza di Nicolosi e tecnici della stazione Etna Sud del Soccorso alpino e speleologico sono intervenuti per immobilizzare il ragazzino e per condurlo, sopra una barella, fino all’ambulanza. Il ragazzino è stato trasferito al pronto soccorso.