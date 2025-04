VULC – L’essenza di un legame. Arriva in sala il documentario sull’Etna e altri tre vulcani attivi italiani

VULC – L’essenza di un legame. Questo il titolo del documentario indipendente sui quattro vulcani attivi italiani – Vesuvio, Campi Flegrei, Etna e Stromboli – che sarà al cinema a partire dal 15 maggio 2025. La prima data alle 19.00 a Milano, presso Anteo palazzo del cinema. Il 19 maggio l’appuntamento è a Catania, sempre alle 19, nei locali del cinema Eplanet Ariston. Prevista anche una proiezione il 23 maggio a Napoli, alle 19 presso il cinema Modernissimo. Il progetto è curato da Geopop, magazine online e startup che si occupa di produrre contenuti scientifici divulgativi, e rientra nel progetto Missione Cultura. L’ingresso alle proiezioni sarà gratuito per tutti ma per coloro che fanno parte della comunità di Geopop ci sarà una sorta di prelazione con la possibilità di prenotare il posto in sala da oggi, 11 aprile, al 21 aprile prossimo.