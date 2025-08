Cosa fare sull’Etna con i bambini: idee per una giornata in famiglia

Che si tratti di bimbi piccoli o dei loro nonni, la natura è aperta a tutti. E l’Etna non fa eccezione. Con la sua varietà di paesaggi, terreni e altitudini, il vulcano etneo è un luogo che permette avventure per tutta la famiglia. «L’ospite più giovane che ho mai accompagnato aveva tre mesi – conferma Claudio Fazio, guida e fondatore di EtnaWay -, mentre il più anziano 93». Basta scegliere il percorso giusto, per un’esperienza che rispetti tempi, necessità e sicurezza di grandi e piccoli.

La bottoniera dei Sartorius: un trekking per tutti

Un percorso che, da 1660 metri di altitudine, porta in una incantata foresta di betulle. Non alberi qualsiasi, ma l’unico esempio mediterraneo sopravvissuto dai tempi dell’era glaciale. Solo la prima sorpresa di questo trekking che, a partire dalla colata lavica del 1865, arriva al primo di sette crateri allineati. Si continua scendendo e, attraverso un paesaggio che oltre un secolo fa era un grande campo lavico, si ritorna al bosco di betulle. Giusto in tempo per indossare caschetti e torce, e andare a scoprire la Grotta dei Ladroni che, con un ingresso più che agevole, è testimonianza – tra storia e leggenda – dei briganti che forse lì usavano nascondersi, ma di sicuro era usata come neviera. Il tour si conclude a Piano Provenzana, che porta ancora ben visibili i segni dell’eruzione del 2002, dove ci si può rilassare facendo shopping tra i negozietti di souvenir e degustando i prodotti tipici dell’Etna, dai dolcetti ai liquori. E per chi non fosse ancora sazio di avventure alla portata di tutti, si può sempre pensare di continuare il tour verso le Gole dell’Alcantara, dopo una sosta a pranzo.

I consigli per una giornata comoda e sicura

Trattandosi di un trekking non troppo impegnativo, l’equipaggiamento minimo necessario è davvero alla portata di tutti. E comprende soprattutto delle scarpe chiuse da trekking o, semplicemente, da corsa; e un abbigliamento adeguato al tempo. Con EtnaWay non bisognerà pensare ad altro, perché ai bastoncini da trekking per aiutarvi nel percorso, ma anche a caschi e lampade – ed eventualmente a giacche antivento e zaini, per chi ne fosse sprovvisto – ci pensano loro. Così come a darvi un passaggio da e per l’hotel, con eventuali seggiolini per i bambini.