Dal 30 maggio al 2 giugno la celebre mangaka giapponese Yumiko Igarashi – autrice di Candy Candy, Georgie e Anna dai capelli rossi – sarà tra i super ospiti di Etna Comics 2025 a Catania. «Un ritorno attesissimo», annunciano gli organizzatori ricordando che la mangaka tra le più famose al mondo nel genere shojo era già stata ospite nel 2016. «Quattro giorni – aggiungono dall’organizzazione – per rivivere insieme a lei la sua straordinaria carriera, che l’ha vista raggiungere la notorietà internazionale nel 1975 con il manga Candy Candy (che le è valsa la vittoria al primo Kodansha Manga Award) e nel 1982 con Georgie».

Nel 1981, Yumiko Igarashi ha partecipato anche alla realizzazione del film d’animazione Il lago dei cigni, in qualità di character designer. Sue sono anche numerose reinterpretazioni di fiabe e romanzi per ragazzi come: Biancaneve, Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, Pollicina, La piccola fiammiferaia, La sirenetta, ma anche Heidi, Il piccolo Lord, Alice nel Paese delle Meraviglie, L’uccellino azzurro e Anna dai capelli rossi.

Inoltre, con Anna Karenina di Lev Tolstoi e Romeo e Giulietta di William Shakespeare, sul finire degli anni ’80, si è dedicata anche alla rivisitazione dei classici della letteratura. «Sono solo alcuni dei punti di forza di un’artista di altissimo livello che – concludono gli organizzatori – presto sarà nuovamente in Sicilia, nel cinquantesimo anniversario dalla creazione di Candy Candy, rendendo ancor più emozionante e avvincente la tredicesima edizione di Etna Comics».