Etna: Aeroporto di Catania, interrotte le attività di volo

Foto di Claudia Campese

In seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri e oggi, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 14 ora locale. Lo rende noto la Sac, società di gestione dello scalo etneo, sottolineando che l’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

La situazione continua ad essere complicata e al momento non sembrerebbero esserci margini di miglioramento. Sono in volo verso Catania 4 aeromobili: il Katowice di Wizz che comunque andrà a Palermo, il Modlin di Ryanair appena decollato e ancora il Bergamo di Ryanair e il Turkish ad Istanbul che hanno acceso i motori. Sono già diversi i voli del mattino in arrivo cancellati: Malta, New York, Francoforte, Ginevra, Parigi, Brisol e Malpensa.

L’aeroporto di Comiso è rimasto aperto e operativo, secondo quanto comunicato dalle autorità, ma i voli vengono cancellati o dirottati su Palermo, probabilmente a causa della difficoltà di gestione da parte dell’aeroporto ragusano.