Da Catania il primo estrattore di succo di mela fresco fai da te: collaborazione tra Oranfresh e supermercati Decò

Da Catania al mondo, per tornare a sperimentare in casa. È il percorso di Oranfresh, azienda che, dal suo stabilimento alla zona industriale etnea, da quasi 40 anni produce macchinari spremiagrumi professionali. Presenti nelle principali catene nazionali ed estere, da Autogrill a Starbucks. Ma, in questo 2026, Oranfresh innova ancora: brevettando la prima macchina al mondo per l’estratto di succo fresco di mela fai da te. In collaborazione con il gruppo Arena, titolari dei supermercati a marchio Decò, che da dicembre ospitano l’innovativo macchinario nelle loro isole di salute dei punti vendita di Balatelle, a Catania, e Scala greca, a Siracusa. Un test positivo, con circa 400 litri di succo fresco spremuto dai siciliani in appena un mese, e pronto per espandersi anche oltre l’Isola.

Come funziona l’estrattore di succo di mela self-service

All’interno dei due punti vendita Decò, in apposite aree, i visitatori trovano due distributori self-service per imbottigliare da soli il proprio succo fresco. Di arancia, ovviamente, tramite spremitura automatica. Ma, adesso, anche di mela: centrifugata dal macchinario per ottenere il succo. «Molto buono e richiesto, soprattutto in nord Europa – spiega Enrico Musumeci, responsabile commerciale e sviluppo Oranfresh -, rispetto al succo d’arancia pastorizzato che, ormai, somiglia al fresco, il succo di mela non trattato, appena estratto, è un’esperienza nuova». Per ciascun frutto, nei supermercati Decò che collaborano all’iniziativa, è presente un apposito macchinario, «automatizzato e refrigerato – racconta Musumeci -, con accanto le bottiglie vuote da 250 e 500 ml». Una volta riempite, basta pagarle alla cassa come un normale prodotto da scaffale. «Ma fresco e senza contaminazione».

Una macchina unica al mondo

E se lo spremiagrumi self-service era già una presenza consolidata nel mercato, è l’estrattore di succo di mela a rappresentare la vera novità. Sviluppato e brevettato da Oranfresh proprio a partire dalla lunga esperienza con gli agrumi e dalle caratteristiche di attrezzature già apprezzate da anni. Dalla sicurezza alla facilità di utilizzo, senza dimenticare l’igiene: con cicli di pulizia e lavaggio automatici e costanti. Il futuro di queste macchine refrigerate parte dalla Sicilia e dalla collaborazione tra due grandi marchi catanesi, ma sembra avere potenzialità che vanno ben oltre l’Isola e non solo nella grande distribuzione. La prima vetrina internazionale, intanto, sarà a fine febbraio, all’EuroShop 2026 di Dusseldorf, in Germania.

