Usano esplosivo per rubare bancoposta, immobile inagibile ad Aci San Filippo

27/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La scorsa notte dei banditi hanno utilizzato dell’esplosivo per rubare la cassaforte del bancomat dell’ufficio postale di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena in provincia di Catania. La violenza della deflagrazione ha fatto crollare l’intera parete del locale. I malviventi sono fuggiti subito dopo l’esplosione e prima dell’arrivo dei carabinieri, senza riuscire ad asportare alcunché. L’immobile è attualmente inagibile. Indagano i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale di Catania.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

S. G. La Punta, scoppia il caso della canditura di Rapisarda. «Non è condivisa dal partito locale»
Leggi la notizia

La scorsa notte dei banditi hanno utilizzato dell’esplosivo per rubare la cassaforte del bancomat dell’ufficio postale di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena in provincia di Catania. La violenza della deflagrazione ha fatto crollare l’intera parete del locale. I malviventi sono fuggiti subito dopo l’esplosione e prima dell’arrivo dei carabinieri, senza riuscire ad asportare alcunché. […]

Blitz antidroga nella Sicilia Orientale: ordinanza per 15 indagati in corso
Leggi la notizia

La scorsa notte dei banditi hanno utilizzato dell’esplosivo per rubare la cassaforte del bancomat dell’ufficio postale di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena in provincia di Catania. La violenza della deflagrazione ha fatto crollare l’intera parete del locale. I malviventi sono fuggiti subito dopo l’esplosione e prima dell’arrivo dei carabinieri, senza riuscire ad asportare alcunché. […]

Giardini Naxos dopo il ciclone Harry: senza sindaco, l’emergenza gestita dalla comunità
Leggi la notizia

La scorsa notte dei banditi hanno utilizzato dell’esplosivo per rubare la cassaforte del bancomat dell’ufficio postale di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena in provincia di Catania. La violenza della deflagrazione ha fatto crollare l’intera parete del locale. I malviventi sono fuggiti subito dopo l’esplosione e prima dell’arrivo dei carabinieri, senza riuscire ad asportare alcunché. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze