La scorsa notte dei banditi hanno utilizzato dell’esplosivo per rubare la cassaforte del bancomat dell’ufficio postale di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena in provincia di Catania. La violenza della deflagrazione ha fatto crollare l’intera parete del locale. I malviventi sono fuggiti subito dopo l’esplosione e prima dell’arrivo dei carabinieri, senza riuscire ad asportare alcunché. L’immobile è attualmente inagibile. Indagano i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale di Catania.