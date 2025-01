Esplosione Catania, camion si ribalta durante i lavori di bonifica nei pressi di via Galermo

Foto di Dario De Luca

Un mezzo scarrabile si è ribaltato questa mattina nei pressi di via Galermo, nei luoghi in cui è avvenuta l’esplosione dovuta a una fuga di gas. Il camion, secondo quanto riportato da Catania Today, era impegnato proprio nei lavori di bonifica per la rimozione delle macerie. Il mezzo è rimasto adagiato su un fianco e sul posto sono intervenuti i vigili urbani, la polizia e i carabinieri, che si trovavano già sul posto. Per l’autista del mezzo è stato necessario il trasferimento all’ospedale Cannizzaro. Le sue condizioni non sarebbero gravi.