Catania: scoppia una bombola, ambulanze sul posto. In aggiornamento

Una bombola è scoppiata in via Reclusorio del Lume a Catania. Sul posto stanno già arrivando almeno due ambulanze e l’ospedale Garibaldi è stato allertato per l’arrivo di possibili persone rimaste ferite nell’esplosione.

Non si conosce ancora l’entità del danno provocato dall’esplosione della bombola che si è verificata in una traversa di via Santa Maddalena, non distante da via Plebiscito.

In aggiornamento.