Esodo di Ferragosto, a Catania traffico e disagi per la cenere. Gli aggiornamenti

Arriva la vigilia di Ferragosto e tra le maggiori preoccupazioni dei vacanzieri in trasferta rientra la situazione traffico veicolare. Sotto la lente d’ingrandimento Catania dove, agli spostamenti in vista dei giorni festivi, si aggiunge il disagio provocato dall’eruzione dell’Etna. Notizia di stamattina, infatti, è l’ordinanza emanata dal sindaco Enrico Trantino che vieta la circolazione ai mezzi a due ruote per le prossime 48 ore e una velocità massima di 30 chilometri per tutti gli altri mezzi. Nella provincia etnea al momento si segnalano lunghe code da bollino lungo il tratto autostradale che va da San Giovanni Galermo ai caselli di San Gregorio. Traffico intenso che coinvolge anche le zone balneari.

Nelle restanti province dai comparti della polizia stradale non vengono segnalati fenomeni di rilievo al momento. La sala operativa di Palermo non prevede per oggi grossi disagi, al contrario un probabile incremento del traffico è atteso domani. Altri aggiornamenti dal fronte stradale arrivano dal Consorzio per le autostrade siciliane che comunica la chiusura di tutti i punto blu a Messina, Catania, Patti, Buonfornello e Giardini Naxos (che, oltre a oggi, rimarrà chiuso anche giorno 16).