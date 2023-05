Erice, uomo trovato morto nel garage del condominio con un coltello al petto

Il corpo senza vita di un anziano è stato ritrovato questa mattina nel garage di un condominio in via Marconi a Erice, in provincia di Trapani. All’alba di questa mattina i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Poco dopo, sono stati gli agenti della polizia a trovare il cadavere. L’anziano uomo è stato trovato con un coltello conficcato nell’addome, all’altezza del petto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso e anche gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dall’anziano. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna delle possibili piste.