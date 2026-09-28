Foto pagina Facebook Riccardo Castro

Eolie e 118: lavoratori Seus senza rimborso traghetti 

28/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il personale della Seus S.C.p.A. che garantisce il servizio di emergenza-urgenza 118 nelle isole Eolie continua a pagare di tasca propria gli spostamenti via mare, nonostante un decreto assessoriale ne preveda il rimborso totale. A denunciarlo è la Cisl Fp Sicilia, che oggi ha inviato una nota all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò e per conoscenza al presidente della Seus, Riccardo Castro. «L’11 agosto 2026 – spiega il sindacato – l’assessore aveva disposto l’estensione del rimborso totale dei trasporti marittimi anche agli operatori Seus in servizio nell’arcipelago, accogliendo le istanze della Cisl Fp Sicilia. A quasi due mesi di distanza, però, secondo le segnalazioni giunte dagli stessi lavoratori e dalla federazione del territorio messinese, il provvedimento non ha ancora trovato concreta applicazione, sembrerebbe per problemi tecnici del portale telematico».

«Abbiamo apprezzato la sensibilità dimostrata dall’assessore Aricò con il decreto di agosto – dichiara Daniele Passanisi, segretario generale della Cisl Fp Sicilia – ma un diritto riconosciuto sulla carta deve diventare presto realtà per chi ogni giorno garantisce il soccorso sanitario in un territorio complesso come le Eolie. Chiediamo all’assessore un ulteriore sforzo perché i problemi tecnici della piattaforma siano risolti in tempi brevi e i lavoratori, e le loro famiglie, possano finalmente ricevere il tanto auspicato rimborso».

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