Crolla costone roccioso per la pioggia, chiusa una strada d’accesso a Enna

A causa della pioggia battente, seguita a mesi di siccità, è crollato un costone di roccia in via Pergusa. La strada, una delle arterie più importanti di accesso alla città, è chiusa al transito. Sul posto oltre ai vigili urbani e vigili del fuoco anche i volontari dell’Ente corpo protezione civile. Le zone più colpite dall’acqua sono Dittaino e Leonforte. A Pergusa, in contrada Parasporino una famiglia è isolata a causa del fango che ha invaso la strada di accesso all’abitazione.