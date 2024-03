Enna, il giovane che ha denunciato gli abusi del prete è stato aggredito dal socio di una confraternita

Il giovane archeologo che ha denunciato gli abusi subiti da don Giuseppe Rugolo a Enna è stato attaccato e insultato sulla scalinata della chiesa Madre. Ad aggredirlo sarebbe stato un sedicente appartenente alla confraternita della Maria Santissima della visitazione. L’episodio è avvenuto mentre il ragazzo stava rilasciando una intervista davanti a una troupe giornalistica.

Stando a quanto è stato ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato al giovane e avrebbe iniziato a inveire contro di lui. A bloccarlo e farlo allontanare sarebbero stati il giornalista Jerry Italia, che stava intervistando l’archeologo, e anche un passante. L’aggressione che è avvenuta all’indomani della notizia della revoca della misura cautelare che impediva a Rugolo – già condannato in primo grado a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale aggravata ai danni di minori – di rientrare ad Enna decisa dal tribunale. Da anni, il sacerdote è stato trasferito a Ferrara (in Emilia-Romagna), dove risiedono i suoi familiari.

«I nostri timori – dice l’avvocata Eleanna Parasiliti Molica che assiste la vittima e che si era opposta alla richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dai difensori del prete – erano fondati. Il rientro di Rugolo a Enna sta facendo crescere la tensione. Temiamo per la vittima – aggiunge la legale – ma anche per tutte le persone che si sono occupate di questo caso». Il 30enne, per questo episodio che è stato anche ripreso dalle telecamere, presenterà una segnalazione alla polizia. Il ragazzo era anche stato denunciato per diffamazione dal sacerdote insieme a quattro giornalisti e al presidente di Rete l’Abuso Francesco Zanardi. Tutte le querele sono state ritenute infondate da tutte le procure, ma i legali del sacerdote hanno presentato opposizione. Il 19 e il 21 marzo a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari sarà la giornalista Pierelisa Rizzo.