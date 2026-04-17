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È piena emergenza rifiuti a Catania, dove negli ultimi giorni il sistema di raccolta e smaltimento è entrato in forte sofferenza a causa del blocco dei trasporti e delle limitazioni nella filiera. A pesare è stata soprattutto la drastica riduzione dei conferimenti nell’impianto di trattamento meccanico-biologico di contrada Coda Volpe, gestito da Sicula Trasporti, dovuta alla chiusura per manutenzione di impianti esteri, in particolare in Danimarca, oltre alle difficoltà nei trasferimenti via mare e ad ulteriori criticità tecniche in altri impianti regionali.

L’ordinanza del Comune di Catania

Per fronteggiare la situazione, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza che dispone il conferimento straordinario di circa 200 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati nell’impianto di Termini Imerese, affidando il servizio alla società Green Team. Il provvedimento autorizza le ditte incaricate della raccolta a smaltire i quantitativi eccedenti nel nuovo sito individuato, «assicurando la continuità del servizio e riducendo il rischio di accumuli sul territorio», fanno sapere dal Comune. L’ordinanza resterà in vigore «fino al venir meno delle condizioni che l’hanno determinata», con possibilità di revoca in caso di ritorno alla normalità o di eventuali criticità operative.

Rischi e interventi

La crisi ha già prodotto effetti tangibili, con il rischio concreto di accumuli diffusi di rifiuti e la formazione di discariche incontrollate in città. «Con questo intervento intendiamo assicurare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente – ha dichiarato Trantino –. Stiamo affrontando la grave situazione con prioritaria tempestività insieme al vicesindaco Massimo Pesce e agli uffici competenti». Il primo cittadino ha sottolineato come l’emergenza sia determinata da «fattori esterni al sistema locale», ma con ricadute dirette sul territorio, assicurando che il monitoraggio sarà costante per riportare al più presto il servizio a condizioni ordinarie.