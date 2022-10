Ecco il vaccino antinfluenzale. Possibile la co-somministrazione con quello anti Covid19

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale a Catania. Le somministrazioni saranno praticate negli studi dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta aderenti e presso i centri di vaccinazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale etnea. Lo scorso anno, nel territorio catanese, sono stati circa 190mila i cittadini coinvolti; i 2/3 con un’età superiore ai 65 anni.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente per chi ha più di 60 anni, per i soggetti fragili, per chi soffre di patologie croniche, per le donne in attesa, per i familiari e i soggetti ad alto rischio, per gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo. Diverse le novità per quest’anno. Il nuovo vaccino disponibile rende possibile una migliore protezionee copertura; grazie alla registrazione effettuata direttamente dai dottori sull’anagrafe vaccinale, si ha la possibilità di migliorare la valutazione dell’efficacia; per i bambini la somministrazione può avvenire tramite spray nelle cavità nasali.

Confermata la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e di quello anti Covid19; in questo modo si punta a rafforzare la copertura della popolazione. Per quanto riguarda la tempistica, il Servizio di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania consiglia che la vaccinazione venga effettuata non oltre il 15 novembre, considerato che deve essere effettuata preferibilmente prima della circolazione massiva dei virus influenzali.