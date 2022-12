Due ragazze investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Automobilista è fuggito

Due ragazze di 18 e 19 anni sono stare investite ieri pomeriggio mentre attraversavano, sulle strisce pedonali piazza Indipendenza, a Palermo. L’automobilista è fuggito. Le due giovani sono state portate all’ospedale Civico di Palermo dove sono in osservazione ma non sarebbero in pericolo di vita. La polizia municipale sta cercando il pirata della strada.