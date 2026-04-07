Foto di frame Wriminisoccorso

Una tragedia che non c’è stato modo di evitare. È quella di un automobilista morto investito ieri sera sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dopo essere riuscito a uscire dalla sua auto cappottata. L’uomo – che risulta essere un trentenne trapanese – si trovava in zona Balestrate, sul ponte Augusto, in direzione Palermo. Stava viaggiando sulla sua auto Citroen C3 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato. Nonostante l’incidente, l’automobilista è riuscito a uscire dall’auto, che si trovava in corsia di sorpasso. Ma in quel momento è stato travolto da un altro mezzo in arrivo e trascinato per un centinaio di metri. Sul posto sono intervenuti personale del 118, vigili del fuoco e la polizia stradale.