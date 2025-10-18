Foto di polizia Catania

Un nuovo intervento mirato della polizia ha portato alla scoperta di una drug room riaperta abusivamente nel cuore del quartiere San Cristoforo, a Catania. Gli agenti della squadra Volanti e della Cinofili hanno notato la violazione dei sigilli in un immobile di via Murifabbro, già sequestrato nelle scorse settimane per attività di spaccio di crack. L’edificio, utilizzato abitualmente da tossicodipendenti per il consumo di droga, era stato posto sotto sequestro su disposizione della procura della Repubblica etnea, ma è stato nuovamente occupato da più soggetti che avevano ripreso le attività illecite.

Nella drug room c’erano 13 persone

Durante il controllo nella drug room a San Cristoforo, i poliziotti hanno trovato all’interno 13 persone, di età compresa tra 27 e 60 anni, tutte denunciate per violazione dei sigilli. Molti degli occupanti erano già noti come assuntori di sostanze stupefacenti. Poco prima del blitz, alcuni avevano tentato di disfarsi della droga gettandola nel water e nelle tubature. Tra i presenti sono state identificate anche alcune donne e diversi cittadini stranieri; uno di questi è risultato irregolare sul territorio nazionale. A suo carico, dopo gli accertamenti dell’ufficio Immigrazione, è stato emesso un ordine di allontanamento e avviato l’iter di espulsione.

