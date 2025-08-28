Catania, tre giovani denunciati: con un drone tentavano di introdurre cellulari in carcere

La polizia di Stato ha denunciato tre persone – un 21enne e un 18enne di Paternò e un 17enne di Catania – che nei giorni scorsi hanno tentato di introdurre alcuni cellulari in carcere servendosi di un drone.Durante i servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti hanno notato i tre ragazzi a bordo di un’auto nelle vie del centro. L’atteggiamento sospetto alla vista della pattuglia ha spinto i poliziotti a procedere con un controllo accurato.

All’interno del veicolo è stato trovato un drone artigianalmente modificato: collegato a una lenza da pesca, trasportava un involucro di cellophane con uno smartphone e due mini cellulari. Un secondo involucro con altri due telefoni è stato rinvenuto nascosto dentro una scarpa, insieme a una borsa contenente accessori e bobine di lenza. Gli approfondimenti svolti negli uffici di polizia hanno confermato che i dispositivi erano destinati ai detenuti del carcere di Catania, da consegnare tramite volo del drone sopra le mura di sicurezza. Tutto il materiale, compresi i cellulari personali dei tre giovani, è stato sequestrato. I giovani sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi di comunicazione a favore di detenuti. Il minore è stato affidato a un familiare.