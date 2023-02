Tremestieri Etneo, faceva la spola per prendere la droga: arrestato pusher di 20 anni

Spaccio di droga nei pressi di uno spazio verde nel territorio di Tremestieri Etneo. A scoprire il tutto i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania che hanno documento gli spostamenti sospetti di una Renault Scenic lungo via dei Giardini. I militari hanno bloccato l’autovettura identificando i quattro occupanti tutti ventenni. Un passeggero però ha manifestato inequivocabili segnali di nervosismo. Dentro la tasca dei pantaloni aveva due bustine di plastica contenenti marijuana e la somma di 60 euro.

I militari, a questo punto, hanno comunicato al giovane che sarebbe stato necessario effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di via Monti Arsi. Eventualità che ha convinto il giovane a svelare di detenere altra droga a casa. Così a consegnato uno zaino contenente una busta con marijuana sfusa, bustine per la suddivisione della droga in dosi, materiale per il confezionamento e due bilance di precisione, nonché un ulteriore sacco al cui interno hanno rinvenuto 13 involucri con marijuana per un peso così complessivo di 75 grammi. Il 20enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.