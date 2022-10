Droga, tre chili di marijuana nascosti in casa. I carabinieri arrestano incensurati nel Siracusano

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Belvedere e dai militari dello squadrone Cacciatori di Sicilia, nel Siracusano. L’intervento è avvenuto in seguito a una perquisizione che ha portato al ritrovamento di oltre tre chili di marijuana. La droga era stata nascosta in buster di varie dimensioni all’interno di mobili, tra i vestiti e nei cassoni delle tapparelle. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Trattandosi di soggetti incensurati, i tre sono stati rimessi in libertà in attesa del processo.