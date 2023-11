Catania, il corriere della droga e l’aiutante minorenne per le consegne

Un 22enne è finito ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il suo complice minorenne è stato denunciato per lo stesso reato. L’arrestato avrebbe gestito l’attività di spaccio consegnando la droga direttamente a casa dei suoi clienti, tutti residenti nelle zone centrali della città di Catania. Per le consegne porta a porta sarebbe stato usato uno scooter SH125 di colore bianco. Durante un servizio di controllo, il pusher si è accorto di essere pedinato dai militari e ha tentato di scappare per poi, poco dopo, arrendersi e fermarsi.

Mentre i carabinieri scendevano dall’auto, l’uomo ha lanciato un borsello in pelle che, però, è stato recuperato dai militari. All’interno sono stati trovati 18 involucri di plastica trasparente contenenti 65 grammi di marijuana del tipo amnesia, un involucro contenente due grammi di cocaina e un altro con quattro grammi di hashish. Durante la perquisizione sul mezzo, nel vano porta oggetti sono stati trovati 270 euro in contanti. Anche il denaro contante è stato poi sequestrato.